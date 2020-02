LIVE Italia-Grecia, Fed Cup 2020 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale dell’evento a Tallin (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Grecia – La presentazione di Italia-Grecia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del terzo e ultimo incontro del girone B dell’evento A dei gruppi zonali di Fed Cup 2020 tra Italia e Grecia. Sull’hard di Tallin le azzurre cercheranno di imporsi contro le elleniche e di ottenere un nuovo successo per ipotecare il primato del raggruppamento e raggiungere la finale che metterà in palio il play-off del mese di aprile. Le ragazze di Tathiana Garbin, fino ad ora, hanno collezionato cinque vittorie e una sola sconfitta nei singoli match. La formazione greca dovrà fare a meno di Maria Sakkari e questo chiaramente potrà dare un vantaggio a Camila Giorgi e compagne. Ci si aspetta molto dalla marchigiana, autrice di un’ottima prova ieri contro l’estone Anett Kontaveit, pur sconfitta al tie-break ... oasport

