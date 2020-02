La Lega si insinua nella frattura tra 5s e Iv sulla revoca ad Autostrade (Di venerdì 7 febbraio 2020) Strappi con il governo e manifestazioni di piazza. Il Movimento 5 Stelle, per recuperare il consenso perduto e prepararsi alle elezioni regionali, torna di lotta. Superato lo scoglio della prescrizione, ora i vertici pentastellati studiano le mosse da compiere sulla revoca delle concessioni ad Autostrade. E su questa partita, in particolare, sembra giocarsi il futuro e la tenuta del Conte bis. Poiché, anche in questo caso, il partito di Matteo Renzi si è già detto contrario.L’appuntamento della prossima settimana, a ridosso della manifestazione del 15 febbraio contro i vitalizi, è questo e prevede un’accelerazione verso la revoca delle concessioni. Attorno a questa battaglia, ingaggiata dal Movimento 5 Stelle dopo il crollo del Ponte di Genova, ruota anche la campagna elettorale ligure.Così la Lega si insinua in una frattura già ... huffingtonpost

