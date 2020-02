Kesha nei guai nel processo contro Dr.Luke (c’entra anche Lady Gaga) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non si mette bene per Kesha, ieri un giudice ha sentenziato che avrebbe diffamato Dr.Luke quando ha confessato a Lady Gaga che il produttore avrebbe violentato anche Katy Perry. A rivelare in anteprima i risvolti di questo processo è stato Page Six. “Kesha ha diffamato il produttore musicale Dr. Luke quando ha detto a Lady Gaga che lui ha abusato di Katy Perry, questo è quanto ha deciso un giudice giovedì. La decisione è arrivata nel caso di diffamazione che Lukasz Gottwald – ha presentato contro la cantante di “Tik Tok” nel 2017. Gottwald ha dichiarato che Kesha ha fatto una dichiarazione falsa su Katy Perry in un messaggio inviato a Lady Gaga per rafforzare le sue accuse contro di lui. Interpellata dalla Polizia, Katy Perry ha negato di essere mai stata violentata da Gottwald. ‘Kesha ha fatto una falsa dichiarazione a Lady Gaga su Gottwald’, ha ... bitchyf

sonodistyles : RT @antoadventure: Non mi sembra ne coerente ne giusto @SonyMusicItaly snobbare il lavoro di Kesha. HIGHROAD e un bellissimo album non avet… - keshaskitty : RT @antoadventure: Non mi sembra ne coerente ne giusto @SonyMusicItaly snobbare il lavoro di Kesha. HIGHROAD e un bellissimo album non avet… - alexandrasebert : RT @antoadventure: Non mi sembra ne coerente ne giusto @SonyMusicItaly snobbare il lavoro di Kesha. HIGHROAD e un bellissimo album non avet… -