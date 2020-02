Indycar - Ecco la nuova Arrow McLaren SP (Di venerdì 7 febbraio 2020) La McLaren è pronta a tornare a correre in America, nel campionato 2020 Indycar. Oggi è stata finalmente svelata la livrea della monoposto, caratterizzata dal consueto arancio papaia e dal nero su ali e fiancate.Partnership con Arrow. Per affrontare la nuova stagione della Indycar, la squadra di Woking ha unito le proprie forze con la Arrow Schmidt Peterson Motorsport e prenderà parte allintero campionato, non solo alla famosa 500 Miglia nellIndiana. La formazione di piloti vedrà scendere in pista Patricio OWard, campione IndyLight del 2018, e Oliver Askew. Quello della McLaren è un ritorno in Indy, dove ha corso dal 1970 al 1979, collezionando 18 vittorie. quattroruote

