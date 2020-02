Gratta e vinci: a Fiumefreddo vinti oltre 1 milione e 756 mila euro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fortuna a Fiumefreddo di Sicilia, piccolo comune in provincia di Catania, dove l’acquirente di un biglietto fortunato del Gratta e vinci ha ottenuto una somma di quasi due milioni di euro. Gratta e vinci a Fiumefreddo Sono migliaia ogni giorno le persone che tentano la sorte con una schedina, un biglietto o tramite lotterie sperando di trovare le combinazioni vincenti e sognando di vincere le spropositate cifre promesse. Per un cittadino di Fiumefreddo, di cui naturalmente sono ignote le generalità, questo sogno ha trovato realizzazione grazie ad un Gratta e vinci acquistato nel punto vendita del signor Sebastiano Spoto. Questo è situato nella via Marina 6 del piccolo centro abitato. Dopo aver comprato il biglietto “Nuovo turista per sempre”, il vincitore non poteva credere ai suoi occhi. Un milione e 756 mila euro era la cifra che, sommando tutti i punteggi del gioco, ... notizie

