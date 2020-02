Ghali rivela: “Ho dormito con la mamma fino a 23 anni e non mi vergogno” (Di venerdì 7 febbraio 2020) In un’intervista, Ghali ha confessato il suo rapporto stretto e intimo con la mamma. Il rapper lo ha dimostrato più volte e lo ha confermato postando sul suo profilo social screenshot della chat Whatsapp con la mamma. Ghali: il rapporto con la mamma Ghali è presente come ospite nella quarta puntata del Festival di Sanremo 2020 con i suoi più grandi successi. Non tutti sanno però che gran parte dei suoi brani sono dedicati alla mamma, con cui ha un bellissimo rapporto fin da quand’era piccolo. Il legame con la mamma Ghali lo ha dimostrato più volte senza vergognarsi minimamente del giudizio della gente. Di recente l’artista ha pubblicato sui social lo screenshot di una loro chiacchierata su WhatsApp, in cui le chiedeva di lasciare il lavoro per stargli vicino in questo periodo di avvicinamento alla pubblicazione del nuovo album. “Ho bisogno di te vicino a me“, scrive Ghali, ... notizie

