Gamindo è la prima piattaforma italiana che permette alle persone di donare senza spendere giocando ai videogiochi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Attraverso un comunicato stampa è stata annunciata Gamindo, la prima piattaforma che permette alle persone di donare in beneficenza senza spendere semplicemente giocando ai videogiochi.Sviluppata da un team di ragazzi tutti under 30, Gamindo è un'innovativa applicazione contenente vari videogiochi che permettono di accumulare delle gemme alla fine di ogni partita. Queste gemme, però, sono speciali: hanno infatti un valore economico e possono essere donate in beneficenza agli enti non profit presenti nella piattaforma. Ma come fanno queste gemme ad avere un valore? Grazie agli investimenti pubblicitari effettuati dalle aziende che si promuovono all'interno dei giochi di Gamindo.L'idea di Gamindo nasce dalla tesi di laurea in Economia di Nicolò Santin che, dopo oltre 700 pagine di scritto, convince Matteo Albrizio a dimettersi dal suo lavoro e a fondare insieme la società. I due iniziano ... eurogamer

Eurogamer_it : Ecco #Gamindo, la prima piattaforma gaming italiana che fa del bene attraverso i videogiochi. - Affaritaliani : La beneficenza incontra i videogames Con l'app Gamindo più giochi più doni - AnonymeRai : ? Gamindo, la prima piattaforma che ti permette di donare giocando ai videogames -