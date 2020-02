Francesca Sofia Novello, chi è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Francesca Sofia Novello, chi è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 La sua presenza al Festival di Sanremo 2020 ha fatto discutere ancor prima di salire sul palcoscenico, ma non a causa sua, piuttosto per una frase lanciata da Amadeus in conferenza stampa che ha scatenato un vero e proprio putiferio. Francesca Sofia Novello è la fidanzata di Valentino Rossi, motivo per cui, secondo Amadeus, è una donna che è riuscita a stare un passo indietro rispetto al partner, senza marciare cioè sulla sua fama. Francesca Sofia Novello sale sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus alla conduzione in una delle cinque serate del Festival. Oltre alla Novello, saranno dieci le conduttrici che variano di serata in serata. Vediamo cosa sappiamo su Francesca Sofia Novello. TUTTE LE NOTIZIE SUL Festival DI Sanremo 2020 Francesca Sofia Novello, chi è: tutto sulla fidanzata di Valentino ... tpi

