Fiorello a Sanremo 2020 vestito da coniglio? Il cantante mascherato dopo Don Matteo e De Filippi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fiorello si prepara per il suo gran ritorno sul palco dell’Ariston. Dati auditel alla mano, Amadeus ha dimostrato che il pubblico la apprezza con, o senza Fiorello ( c’è però anche da dire che in molti lo hanno aspettato fino alla fine, non sapendo che il giovedì sarebbe stato il suo giorno libero). Considerazioni a parte, questa sera Fiorello, per la quarta serata del festival, tornerà sul palco. E ha fatto una promessa. Tutto è iniziato martedì sera quando, vestendo i panni di Don Matteo, aveva detto che se la serata avesse fatto record di ascolti con oltre il 50% di share, si sarebbe vestito da Maria de Filippi, una delle poche donne in tv capace di fare quei numeri. E visto che la prima serata del festival ha incassato ottimi ascolti, Fiorello ha dovuto mantenere la promessa, vestendo quindi i panni di Maria de Filippi. Sempre sul palco dell’Ariston ha fatto ... ultimenotizieflash

SanremoRai : 'Si vince solo con le Uuuu' ?? @Fiorello canta “La classica canzone di Sanremo” #sanremo2020 #sanremo70 - Corriere : @alaffranchi @ErreEffe7 Fiorello voleva lasciare Sanremo - trash_italiano : L'indiscrezione choc: 'Fiorello ha minacciato di lasciare #Sanremo2020 dopo la battuta di Tiziano Ferro' -