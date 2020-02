Fine vita, il comitato per la Bioetica sui bimbi in fase terminale: “Evitare l’accanimento e percorsi clinici inefficaci e sproporzionati” (Di venerdì 7 febbraio 2020) No all’accanimento terapeutico. Nei confronti di bambini piccoli con limitate aspettative di vita vanno evitati “l’accanimento” e “percorsi clinici inefficaci e sproporzionati”, tali da “arrecare al paziente ulteriori sofferenze e un prolungamento precario e penoso della vita senza ulteriori benefici”. Il comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb) lo scrive in un parere approvato oggi, sottolineando come l’accanimento clinico “è spesso praticato, per quanto riguarda i bambini piccoli, solo per accondiscendere alle richieste dei genitori o per rispondere a criteri di medicina difensiva”. Nella premessa alla mozione “Accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei trattamenti sui bambini piccoli con limitate aspettative di vita”, il Cnb sottolinea che l’accanimento clinico, per quanto riguarda i bambini ... ilfattoquotidiano

