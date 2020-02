Festival di Sanremo 2020, le pagelle della terza serata: Morgan e Bugo un disastro, i Pinguini Tattici Nucleari? Karaoke fine a se stesso (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non tutto è riuscito bene, durante la notte dedicata alla celebrazione dei 70 anni del Festival di Sanremo. C’è chi non ha centrato qualche nota, come Riki, mentre Arisa ha urlato troppo, Achille Lauro in Ziggy Dardust – uno dei tanti alter ego di David Bowie – e la sexy Annalisa fanno centro. Per fortuna i rapper Rancore, Junior Cally e Anastasio hanno messo il turbo ad una serata difficile, purtroppo si ha la sensazione che non tutte le canzoni scelte dall’immenso repertorio dei 70 anni del Festival, fossero all’altezza dello show. Deludono i Pinguini Tattici Nucleari che hanno portato un super medley, nella speranza rivoluzionassero i brani un po’ alla Elio e le storie tese. Elettra Lamborghini con Myss Keta regala leggerezza sul palco. Quella che molti cantanti (del mestiere) hanno dimenticato, loro malgrado. Michele Zarrillo (“Deborah”) con Fausto ... ilfattoquotidiano

