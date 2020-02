Fare sesso dopo i 40 posticiperebbe la menopausa, basta praticarlo con frequenza (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il sesso non fa bene solo allo spirito e allo stress, è anche un toccasana per la salute, soprattutto per le donne. Una recente ricerca ha dimostrato che chi lo pratica con frequenza dopo gli "anta" riesce a ritardare la menopausa. fanpage

vladiluxuria : Il monologo più rivoluzionario che si potesse fare al #festivalsanremo2020 il sesso che non è stupro, violenza o so… - petergomezblog : Milano, prete condannato perché pagava un 16enne per fare sesso: la Cassazione conferma, ma la prescrizione salva i… - carlaruocco1 : Prete condannato: pagava un sedicenne per fare sesso. La Cassazione conferma, ma il reato è prescritto. Senza parole. -