Cos’è il “Lodo Conte bis”: l’accordo sulla prescrizione che ha diviso la maggioranza di governo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Alla fine l’accordo sulla prescrizione è stato raggiunto, ma ha avuto come effetto quello di spaccare la maggioranza. A dire sì al cosiddetto “Lodo Conte bis” sono stati Pd, M5s e LeU. È mancato, invece, l’appoggio di Italia Viva. Cosa prevede il “Lodo Conte bis” L’accordo – che è stato chiamato “Conte bis” non in riferimento al presidente del Consiglio, ma all’avvocato Federico Conte, deputato di LeU – stabilisce una distinzione tra condannati e assolti con lo stop del decorrere della prescrizione solo per i primi. Nel dettaglio, per gli assolti in primo grado, la prescrizione continua a correre; per i condannati si ferma dopo il primo grado di giudizio mentre il processo va avanti. Se il condannato subisce una nuova condanna, la prescrizione si blocca in maniera definitiva. Se viene assolto (ed è ... open.online

