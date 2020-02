Coronavirus, primo italiano positivo al test. Ricoverato in ospedale: le condizioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Coronavirus: un italiano, il primo, è positivo al test. Si tratta di uno dei 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, riporta Il Messaggero, in quarantena nella città militare della Cecchignola a Roma. L’allerta era scattata dopo le analisi condotte sui tamponi effettuati agli italiani sotto osservazione e il soggetto interessato, un uomo di 30-40 anni che era in stanza da solo, era stato trasferito e posto in isolamento all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani per ulteriori accertamenti. Sempre allo Spallanzani sono ricoverati in terapia intensiva i due turisti cinesi trovati positivi al test che fino a giovedì erano gli unici due casi di Coronavirus in Italia. Nel frattempo sale a 563 il numero di vittime dell’epidemia, secondo la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

Agenzia_Ansa : C'è un primo italiano positivo al #coronavirus FLASH - Agenzia_Ansa : E' morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del #coronavirus, ma non… - Agenzia_Ansa : Addio al medico eroe che per primo aveva dato l'allarme del #coronavirus Contagiato dal virus, il suo cuore ha smes… -