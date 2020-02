Conferenza stampa Longo: «Dobbiamo imporre il nostro gioco» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Conferenza stampa Longo, le parole del tecnico granata alla vigilia di Torino Sampdoria: «Dobbiamo imporre il nostro gioco» “Le insidie saranno quelle di una partita che ci metterà di fronte una squadra che con Ranieri ha trovato un’identità, con giocatori capaci di fare giocate individuali. dovremo essere bravi nella lettura della partita. Perché ci saranno momenti in cui dovremo fare la gara e altri in cui subire. Già da domani mi aspetto un Toro che cerchi di fare la partita per più minuti cercando di proporre un’idea che nel proseguo cercheremo di sviluppare sempre di più“. “Pubblico? Sono stati giorni molto particolari per me, ma credo anche per la piazza e per i giocatori perché si è percepito l’entusiasmo che c’è intorno a noi. Noi non Dobbiamo perdere la lucidità di capire che domani si va in campo e Dobbiamo offrire una prestazione all’altezza di questo entusiasmo. So già che ... calcionews24

