Cagliari, ragazzo filippino picchiato con violenza sul bus: “Sei cinese e trasmetti il coronavirus” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sardegna, filippino scambiato per cinese e picchiato Ennesimo episodio di razzismo legato al coronavirus avvenuto durante la notte del 6 febbraio in Sardegna, su un autobus di linea della tratta Cagliari-Assemini: un cameriere filippino di 31 anni, scambiato per cinese, è stato insultato, accusato di diffondere il virus e picchiato da un gruppo di tre ragazzi. Ora il giovane è ricoverato all’ospedale Brotzu con un trauma facciale e una prognosi di 30 giorni. Stando a quanto dichiarato nella denuncia sporta ai carabinieri, gli aggressori hanno iniziato ad affermare che essendo “cinese”, il ragazzo avrebbe trasmesso il coronavirus, e per questo sono subito passati ai fatti, colpendolo con violenza sul viso. I tre sono poi scesi dall’autobus e fuggiti, mentre la vittima ha raggiunto casa di un’amica e le ha chiesto aiuto facendosi accompagnare al pronto ... tpi

