Borussia Dortmund, Favre su Emre Can: «Deve migliorare, ha giocato poco in Italia» – VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato di Emre Can: ecco le parole sull’ex centrocampista della Juve Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato di Emre Can in conferenza stampa. Il centrocampista tedesco si è trasferito ai gialloneri nella sessione di calciomercato invernale. Ecco le parole del tecnico sui miglioramenti di Emre Can. Favre – «Emre poco a poco sarà in grado di fare sempre meglio, ha giocato poco in Italia recentemente. Negli ultimi giorni ha fatto ottimi progressi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

