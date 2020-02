Atalanta, Gasperini su arbitri e VAR: «Certi episodi ci fanno lamentare» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha parlato delle polemiche nei confronti degli arbitri e del VAR in Serie A Gian Piero Gasperini ha parlato delle polemiche verso arbitri e VAR nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro la Fiorentina: «Io, come tutti, ho avuto delle situazioni per lamentarsi. Ma poi la partita dopo sono ripartito sullo 0-0. Ogni partita si riparte da zero, succede». «È innegabile che Certi episodi, quando ci sono, ci facciano lamentare. I cartellini? Mi riferisco alle singole partite. Altrimenti si perde di credibilità, nella singola partita può succedere di tutto. La cosa è stata amplificata dagli episodi VAR, alcuni clamorosi», ha concluso il tecnico dell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

