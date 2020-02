Anticipazioni Isola, ecco chi sarà l’inviato: Alessandra Canale nel cast? (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Isola dei Famosi 2020 Anticipazioni: Alvin inviato? L’Indiscrezione Una volta finita quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe partire L’Isola dei Famosi. E alla conduzione, in base a diversi rumor, ci dovrebbe essere Ilary Blasi. Ma non è finita qua perchè sull’ultimo numero del settimanale Oggi, il popolare giornalista Alberto Dandolo ha riportato un rumor sul reality che ha già infiammato gli animi in rete, e non solo. Di cosa si tratta? Pare che l’inviato dell’Isola dei Famosi 2020 sarà ancora Alvin. Se questa voce di corridoio venisse confermata vorrebbe dire solo una cosa: la coppia formata da Ilary Blasi e Alvin piace molto a Mediaset. Difatti proprio questi ultimi hanno già co-condotto diverse trasmissioni, l’ultima delle quali Eurogames su Canale 5. Isola dei Famosi, cast: ... lanostratv

