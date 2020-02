Agricoltura sostenibile, al via Cultiv@te: contest per soluzioni innovative (Di venerdì 7 febbraio 2020) Al via Cultiv@te, il programma internazionale della durata di un anno, gestito dall’United Nations Development Programme (Undp), che mette in relazione innovatori, startup e team R&D, e partner multi-settore di tutto il mondo per trovare soluzioni innovative in materia di Agricoltura sostenibile. Sono tre le principali sfide da affrontare, in 13 paesi: Urban Agriculture – Singapore, Djibouti, Kenya, Uruguay; Rainfed Agriculture – Filippine, Gabon, Etiopia, Indonesia, Butan; Livestock farming & Acquaculture – Uzebkistan, Sudan, Ecuador, Armenia. Le candidature sono aperte fino al 14 febbraio 2020. Saranno individuati 78 team che saranno oggetto di una seconda fase di selezione, con scadenza il 5 marzo 2020. Il 13 marzo verranno annunciate i 52 team R&D e startup vincitori. L'articolo Agricoltura sostenibile, al via Cultiv@te: contest per soluzioni ... ildenaro

