Zaniolo, la madre Francesca vittima dei ladri: Suv smontato pezzo per pezzo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Brutta disavventura per la mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca che nella notte è stata vittima di vandali. Il suo SUV è stato letteralmente smontato all'interno dove è stata portata via tutta la carrozzeria: "E' sempre un piacere avere di queste sorprese" ha poi commentato sui social mostrando l'auto devastata dai vandali. fanpage

