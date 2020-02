Trump parla alla nazione dopo l’assoluzione: “L’impeachment è stato una vergogna. Forse un altro presidente non avrebbe retto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Una vergogna”. Anzi, “una grande ingiustizia portata avanti per tre anni da gente bugiarda”. Sono le parole utilizzate da Donald Trump per definire il processo di impeachment parlando alla nazione in diretta televisiva dalla Casa Bianca. Il presidente si è espresso così dopo l’assoluzione al Senato nel procedimento per le pressioni esercitate sul governo ucraino. Il presidente era accusato di aver spinto per l’apertura di una inchiesta su Hunter Biden, figlio dell’ex vicepresidente Joe Biden. Trump ha sottolineato la sua gioia dicendo che “questa non è una conferenza stampa, non è un discorso, è una festa”. E ha aggiunto: “Sono stato trattato male, ma non ho fatto nulla di sbagliato”. Infine ha definito la speaker della Camera Nancy Pelosi “una persona orribile” e il suo inquisitore in Senato Adam Schiff “una ... ilfattoquotidiano

lorepregliasco : Cui prodest il caos in #Iowa? - Trump, per la figuraccia dei Democratici e la possibilità di seminare dubbi sulle… - _DAGOSPIA_ : ''CRIMINI E MISFATTI'', IL REMAKE - PARLA DERSHOWITZ, DIFENSORE DI TRUMP - Mega_Fauna : RT @RaiNews: #Trump parla alla nazione dopo l'assoluzione dall'#impeachment. 'Pelosi è cattiva, Schiff maligno' dice parlando dei suoi due… -