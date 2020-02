The Mothman Legacy: il mistero dell'Uomo Falena al centro di un nuovo documentario (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le inquietanti apparizioni della creatura chiamata Uomo Falena saranno al centro di un nuovo documentario intitolato The Mothman Legacy. The Mothman Legacy sarà un nuovo documentario dedicato alla leggenda metropolitana relativa alle presunte apparizioni dell'Uomo Falena, legate secondo molte persone anche al crollo di un ponte in Virginia. Il progetto racconterà la storia di dozzine di avvistamenti della creatura che continuano anche in questi anni. Il progetto di Seth Breedlove conterrà interviste a testimoni oculari e riporterà i racconti di alcuni terrificanti incontri. Il comunicato con cui si annuncia la produzione di The Mothman Legacy dichiara: "Molti pensano che l'Uomo Falena sia un fenomeno degli anni Sessanta, che appaia solo prima di una tragedia e che sia scomparso dopo ... movieplayer

