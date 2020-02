Svolta eccezionale rimborsi fatturazione a 28 giorni: saranno automatici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ormai non c'è più alcun dubbio: la fatturazione a 28 giorni fu una scelta sleale, così come si è pronunciato il Consiglio di Stato. A detta dell'organo di rilievo costituzionale, i rimborsi ai clienti dovranno essere automatici (si era espresso in questi termini a riguardo anche l'AGCOM). Fino a questo momento gli indennizi erano stati fatti recapitare solo a quegli utenti che ne avevano fatto espressamente richiesta, seguendo le procedure preposte da ciascun operatore telefonico. La situazione, però, è destinata a cambiare: la sentenza (n. 00879/2020) ha da poco respinto il ricorso di Vodafone, ma si rivolge a tutti i provider, ammonendo con decisione la pratica della fatturazione a 28 giorni, che ricordiamo essere avvenuto nel 2017. Il Consiglio di Stato non ha dubbi: rimborso per tutti gli utenti colpiti Fu una scelta sleale, sia per mancanza della trasperanza necessaria (non ... optimaitalia

