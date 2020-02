Stasera in tv giovedì 6 febbraio, cosa va in onda oltre Sanremo 2020: film, serie e reality (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tanti film e serie televisive Stasera in tv. Se cercate l'alternativa a Sanremo 2020, anche giovedì 6 febbraio c'è un ampio menu di scelte. Dalla programmazione horror a serie tv in replica, ecco una guida tv in cui potete orientarvi. film in onda Si parte da Rai 2, che a partire dalle ore 21:20 propone una serata horror con Poltergeist e Carrie - Lo sguardo di Satana. Nel primo, vediamo la famiglia Griffin alle prese con una presenza inquietante nella loro casa. Il secondo film è invece tratto dal romanzo di Stephen King e ha per protagonista una giovane, derisa dai coetanei, che scopre di avere poteri soprannaturali. Su Rai 3 ore 21:20 c'è Il figlio della Pantera Rosa. Durante delle indagini l'ispettore Clouseau incontra il suo figlio illegittimo, anche lui appartenente alle forze dell'ordine. Le reti Mediaset propongono Sconnessi su Canale5, in prima tv il film che prende in ... optimaitalia

