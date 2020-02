Spazio: Torino ospita lo “Space Adventure” [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sbarca a Torino “Space Adventure”, la mostra che sta emozionando il mondo – da Copenaghen a Tel Aviv, da Johannesburg a Varsavia – e che in 4 anni ha visto affluire quattro milioni di visitatori. Lo Spazio e le sue meraviglie raccontati con gli occhi (e gli oggetti) della NASA e dalla Città delle Stelle in Russia. Tute e navicelle spaziali, satelliti, razzi, modelli in scala, pietre lunari… Quasi cento memorabilia originali sulle orme di astronauti, tecnici e scienziati. Un viaggio unico ed emozionante che racconta le incredibili conquiste dell’uomo nelle esplorazioni spaziali, dal sogno di Jules Verne ad oggi. Da quel fatidico luglio 1969, quando gli Stati Uniti compirono l’impresa, la gara per la conquista dello Spazio, che per anni vide antagoniste USA e U, seppe poi trasformarsi nella collaborazione che nel luglio 1975 portò la capsula sovietica Sojuz ad ... meteoweb.eu

