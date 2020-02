Sicilia: oli alimentari esausti in cambio di incentivi, Eni lancia proposta a Comuni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Palermo, 6 feb. (Adnkronos) – Raccogliere gli oli alimentari esausti dei cittadini conferendoli alla bioraffineria dell’Eni di Gela in cambio di una remunerazione. è la proposta avanzata dai vertici regionali di Eni e discussa con l’AnciSicilia e l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon. L’Eni ha rappresentato la necessità di sostituire il biocarburante per la bioraffineria green di Gela creando, a livello regionale, un sistema efficace di logistica per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti alimentari usati da famiglie ed esercizi commerciali. “Questo meccanismo – spiega Pierobon – garantirebbe i Comuni che sono i titolari della raccolta e avrebbero in Eni un compratore pubblico, certo e vicino geograficamente. In Italia esistono iniziative simili in altre regioni, studieremo i vari accordi al momenti ... calcioweb.eu

