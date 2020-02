Sanremo: uomo cade nel tombino mentre chiede un autografo a Riki – VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo | Un uomo è caduto in un tombino mentre era intento a chiedere a Riki un autografo Cosa non si farebbe pur di ricevere un autografo del proprio beniamino? Lo sa bene un fan di Riccardo Marcuzzo che, pur di farsi autografare il poster del suo beniamino, è caduto in un tombino di Sanremo. … L'articolo Sanremo: uomo cade nel tombino mentre chiede un autografo a Riki – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

VanityFairIt : Un uomo non aveva mai cantato prima «Almeno tu nell'universo» ? #TizianoFerro #sanremo2020 #sanremoconvanity - chetempochefa : «Scambiamo tutto per amore, mentre l’amore con la violenza e le botte non c’entra un tubo. L’amore, con gli schiaff… - klaineattack_ : RT @bellamonicucci: Comunque a Siena un ragazzino ha conosciuto un uomo di 36 anni in chat, l'ha incontrato e il bastardone l'ha stuprato.… -