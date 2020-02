Sanremo 2020, Georgina Rodriguez regina scintillante paralizza l'Ariston (e fa arrossire Amadeus) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Georgina illumina Sanremo. Capelli scuri lasciati sciolti, abito lungo scintillante, dall’ampia scollatura e dallo spacco vertiginoso. Il debutto festivaliero della compagna di Cristiano Ronaldo ha incantato tutti. “Dea voglio essere te”, scrive qualcuno. Altri ironizzano: “Amadeus in difficoltà con Georgina: non sa come si dice ‘bellissima’ in spagnolo”Georgina DEA voglio essere te. #Sanremo2020— Sara (@SailorSara ) February 6, 2020Amadeus in difficoltà con Georgina: non sa come si dice "bellissima" in spagnolo #Sanremo2020— Leandro (@Lea9Alf) February 6, 2020 Amadeus ha accolto la co-conduttrice su palco indossando la maglia della Juventus, nascosta dalla giacca e da una sciarpa bianca. “Solo para ti”, ha detto da tifoso interista rivolgendosi alla Rodriguez. Il conduttore ha poi tolto la giacca e ... huffingtonpost

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -