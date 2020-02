Sanremo 2020, gaffe di Amadeus con la cantante! Se ne sono accorti tutti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, record di ascolti nella prima serata e record di ‘durata’ nella seconda. Non succedeva dal 1988, quando il Festival ‘era’ (di) Pippo Baudo, che non durava così a lungo. Mercoledì 5 febbraio 2020 il secondo appuntamento con la kermesse guidata da Amadeus è terminato all’1,43. E sarebbe andato anche oltre se non fosse saltata l’esibizione di Sabrina Salerno con la storica hit “Boys Boys Boys”, rinviata a sabato sera, si spera insieme all’intervento di Roger Waters. Ad allungare i tempi sono state le gag tra Amadeus e Fiorello, con tanto di fuori programma con Nole Djokovic, che ha cantato “Terra promessa” e palleggiato sul palco dell’Ariston con lo stesso Fiorello. Anche la stessa scaletta inizialmente consegnata alla stampa ha subito diverse modifiche nel corso della serata, come slittamento dell’esibizione di Massimo Ranieri e Tiziano Ferro a l’ingresso sul palco di ... caffeinamagazine

