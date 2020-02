San Sebastiano al Vesuvio, scalava i chilometri alle auto, truffa in concessionaria (Di giovedì 6 febbraio 2020) I carabinieri hanno denunciato il titolare e un dipendente di una concessionaria di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) per tentata truffa: sono accusati di avere modificato i dati del contachilometri di dieci automobili in vendita per "ringiovanirle" e trarre in inganno i potenziali clienti, convinti di acquistare un'auto meno usurata. In alcuni casi scalati anche 150mila chilometri. fanpage

