Sampdoria | La Gumina | «Sono felice come un bambino»

L'attaccante della Sampdoria La Gumina si è presentato così ai nuovi tifosi blucerchiati: «felice come un bambino» Antonino La Gumina si è presentato al canale ufficiale della Sampdoria: «Ora starà a me ripagare la fiducia. Vestire questa maglia era il mio desiderio: quando la trattativa si è conclusa ero felice come un bambino». «Da qui Sono passati grandi campioni, uno stimolo ulteriore per fare del mio meglio. Ranieri? È un maestro. Sto cercando di mettere in pratica i suoi insegnamenti», ha concluso il nuovo attaccante blucerchiato.

