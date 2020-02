Roma Bologna, i convocati di Mihajlovic: out Medel e Sansone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma Bologna, i convocati di Sinisa Mihajlovic per la sfida ai giallorossi: rimangono fuori sia Medel e Sansone Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro la Roma. Rimangono a casa sia Gary Medel che Nicola Sansone. Ecco l’elenco completo. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski. Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Mbaye, Tomiyasu. Centrocampisti: Dominguez, Mazza (80), Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara (26), Orsolini, Palacio, Skov Olsen. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

socios : ?? Nelle prossime ore sorprenderemo un tifoso dell'AS Roma con 2 biglietti VIP per la partita di domani contro il Bo… - HuffPostItalia : La scissione delle Sardine. Il movimento di Roma si stacca da Bologna: 'Santori&Co non sono più un riferimento' - OfficialASRoma : Prima seduta di allenamento in vista di Roma-Bologna di venerdì #ASRoma -