Rivoluzione mercato in Premier League: può durare fino a fine agosto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Rivoluzione in vista in Premier League per quanto riguarda il mercato. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, oggi i club inglesi voteranno per prolungare la finestra estiva delle trattative fino a fine agosto, adattandosi quindi a quanto succede nel resto d’Europa. Nella passata sessione estiva, infatti, la chiusura anticipata all’8 agosto (prima cioè dell’inizio del … L'articolo Rivoluzione mercato in Premier League: può durare fino a fine agosto calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie Rivoluzione mercato in Premier League: può durare fino a fine agosto: Rivoluzione in vista in… - CalcioFinanza : Rivoluzione mercato in Premier League: può durare fino a fine agosto - Dome689 : RT @Sport_Mediaset: Riecco #Raiola: 'Il #calciomercato l'ho inventato io. La #Fifa è come la mafia.' L'agente è sospeso per un anno: 'E' or… -