Renzi sfascia tutto, anzi no. L’ultimo inganno del primo dei populisti che non può permettersi di andare al voto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Matteo Renzi non smette mai di sorprendere. La sua battaglia del momento è contro la prescrizione, ma non risparmia attacchi a tutto ciò che declassa come frutto avvelenato del populismo. Defenestrato dal voto popolare, accreditato di percentuali elettorali minime, ce lo siamo ritrovato al Governo dopo aver perso un determinante referendum costituzionale (“Se perdo mi ritiro dalla politica…”, si vabbè!) e smentendosi il giorno dopo. Ma destano ancora più meraviglia i suoi continui attacchi al Movimento Cinque Stelle sul tema del populismo, come sua tara endemica. A parte che il Movimento è animale politico assai complesso da catalogare e più che populista potrebbe essere definito peronista, data la compresenza di suggestioni di destra e di sinistra, il fatto che la critica venga proprio da Renzi non può che strappare un sorriso. Infatti se c’è stato un populista vero in Italia è stato ... lanotiziagiornale

