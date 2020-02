Questo è stato il gennaio più caldo di sempre. Peccato che i giornali parlino solo di Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) La notizia è semplice, secca, facile da riportare, niente possibili pluri-interpretazioni, dietrologie, letture alternative. gennaio 2020 è stato il gennaio più caldo di sempre, tanto che in Europa la temperatura è stata di 3,1 gradi maggiore rispetto al trentennio 1980-2010. Una notizia del genere, se capita nel suo contenuto, dovrebbe stare in apertura di tutti i notiziari, tutti i tg e soprattutto campeggiare sulle prime pagine dei giornali. Perché è un evento in sé grave, inquietante, foriero di conseguenze negative, anzi tragiche, come pure un bambino potrebbe capire. E invece no. Oggi leggendo numerosi giornali non ho praticamente trovato la notizia, che almeno ieri era circolata su alcuni siti web. Scomparsa, probabilmente soppiantata da notizie meno importanti, come il panico da virus cinese o, soprattutto, il festival della canzone italiana, sul quale i quotidiani hanno speso ... ilfattoquotidiano

