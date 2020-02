Prescrizione,accordo M5S-Pd-LeU. Iv: No

Prescrizione. M5s, Pd e Leu siglano un accordo sul cosiddetto "lodo Conte bis", che fa scattare il blocco della Prescrizione dopo la condanna in primo grado e lo fa diventare definitivo dopo una seconda condanna in appello.Ma Italia viva dice no e fa sapere agli alleati che non sosterrà questa mediazione.E' "probabile" che lunedì venga convocato un CdM per approvare la riforma del processo penale, che include l'accordo sulla Prescrizione, ha detto Bonafede.(Di giovedì 6 febbraio 2020) Si spacca la maggioranza nel vertice a Palazzo Chigi sulla. M5s, Pd e Leu siglano unsul cosiddetto "lodo Conte bis", che fa scattare il blocco delladopo la condanna in primo grado e lo fa diventare definitivo dopo una seconda condanna in appello.Ma Italia viva dice no e fa sapere agli alleati che non sosterrà questa mediazione.E' "probabile" che lunedì venga convocato un CdM per approvare la riforma del processo penale, che include l'sulla, ha detto Bonafede.(Di giovedì 6 febbraio 2020)

