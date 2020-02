Ornella Vanoni chi è | carriera e vita privata della famosa cantante

Irene Grandi e Bobo Rondelli con “La musica è finita” di Ornella Vanoni nella serata dei duetti : La terza serata del Festival è quella dedicata ai duetti e alle cover di brani che hanno fatto la storia di Sanremo. Irene Grandi, in gara con il brano "Finalmente io", stasera duetterà con Bobo Rondelli, cantautore livornese portando sul palco il brano "La musica è finita" di Ornella Vanoni. In coppia con Mario Guarnera, la cantante si classificò quarta al Festival del '67.Continua a leggere

Ornella Vanoni : “Mi faccio una canna da 55 anni prima di dormire” : La grande Ornella Vanoni, cantante di successo della storia musicale italiana, nonchè ex compagna di Strehler, si confessa al programma di Rai 3 “in Arte”: “prima di dormire mi faccio una canna”. E il popolo del web esulta.. La diva irraggiungibile Ornella Vanoni, classe 1934, una delle artiste più importanti della musica leggera italiana, negli […] L'articolo Ornella Vanoni: “Mi faccio una canna da 55 anni prima di ...

La storia di La musica è finita - il classico di Ornella Vanoni a Sanremo 1967 : Il classico portato in gara a Sanremo nel 1967 da Ornella Vanoni è una delle più amate della storia del Festival. Un grande classico scelto Irene Grandi per la serata cover del Festival di Sanremo 2020. Ad accompagnare sul palco la cantante toscana Bobo Rondelli, che insieme a lei omaggia la canzone scritta da Franco Califano e Umberto Bindi.Continua a leggere

Ornella Vanoni provoca sul palco di Sanremo le candele di Gwyneth Paltrow : Ornella Vanoni è scatenata sul Festival di Sanremo e tramite il suo profilo Twitter ha parlato della polemica su Junior Cally, sia lanciato una ironica provocazione che ha fatto impazzire i suoi followers. «Intorno al palco dell’Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante, tante candele di Gwyneth Paltrow», ha scritto oggi pomeriggio: il riferimento è alle candele all’odore di va…ina lanciate dall’ attrice americana. Poco prima era ...

Sanremo 2020 - Ornella Vanoni contro Junior Cally : “Terribile - osceno” : Sanremo 2020, Ornella Vanoni contro Junior Cally: “Terribile, osceno”. Poi tira in ballo le candele di Gwyneth Paltrow L’edizione 2020 del Festival di Sanremo continua a marciare sulla polemica circa la partecipazione di Junior Cally. Il rapper è entrato nel mirino di tanti, ma anche Ornella Vanoni ha deciso di dire la sua in merito, utilizzando come canale di comunicazione il suo Twitter. La cantante, 85 anni, ha anche ...

Ornella Vanoni VS Junior Cally/ 'I giovani sani di mente devono bloccarlo...' : Ornella Vanoni contro Junior Cally, anche Francesco Gabbani dice la sua sulla possibile squalifica del rapper da Sanremo 2020.

