Omicidio Parrella, la sorella da Magalli: "La sua bimba non sa ancora la verità" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il 27 luglio 2017 è una data che non dimenticherà mai. Anna Parrella, sorella di Antonio, è stata ospite de "I Fatti Vostri", programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli per ripercorrere le tragiche circostanze che portarono alla morte del 32enne beneventano. "Un Omicidio brutale, di cui ancora oggi non riesco a darmi spiegazioni", ha dichiarato Anna, seduta al tavolo con il conduttore e con l'avvocato Angelo Leone, il legale della famiglia Parrella. Come noto, Antonio Parrella perse la vita nel corso di una festa di compleanno organizzata in un ristorante situato alle porte di Benevento. Nel cortile del locale fu aggredito con calci e pugni, per poi essere lasciato in fin di vita per oltre un'ora. Quando arrivò al Rummo la situazione apparve subito critica, le condizioni si aggravarono e Antonio ...

