Oggi a Pagani i funerali di Alfonso Pepe, il re dei panettoni vesuviani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si terranno Oggi, nel primo pomeriggio a Pagani, in provincia di Salerno, i funerali di Alfonso Pepe, maestro pasticcere morto ieri dopo una lunga malattia. È stato uno degli artefici di quella rivoluzione nel settore dolciario che ha ampliato la geografia del panettone e dei lievitati di ricorrenza al Sud, con risultati eccellenti in Campania. La pasticceria di famiglia «Pepe Mastro Dolciere», gestita con i fratelli Prisco, Giuseppe e Anna, è una tappa d’obbligo lungo la via Nazionale a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) per gourmet, buongustai e golosi in genere. Pepe è considerato il re del panettone con le «pellecchielle», le rinomate albicocche del Vesuvio, delle colombe e delle delizie a base babà con glassa agli agrumi della vicina Costiera. Nella guida «Pasticceri & Pasticcerie» 2020 del Gambero Rosso Alfonso Pepe ha avuto il massimo riconoscimento, le «Tre ... ildenaro

Damiano_Pagani : RT @_Carabinieri_: #6febbraio 1978: in piena emergenza terrorismo, nasce il Gruppo di Intervento Speciale #GIS dei #Carabinieri. Reparto d'… - vitasprecataa : RT @m0nopoli_: oggi i locals e i boomers conosceranno Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Matteo Locati, Simone Pagani e Nicola B… - helpmepolarizx : RT @m0nopoli_: oggi i locals e i boomers conosceranno Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Matteo Locati, Simone Pagani e Nicola B… -