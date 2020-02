Oasis, Liam Gallagher attacca il fratello Noel: “Sei avido, hai rifiutato 100 milioni di sterline per tornare in tour insieme” (Di giovedì 6 febbraio 2020) I fan degli Oasis, che da anni sospirano una reunion del gruppo inglese, anche stavolta resteranno delusi: in un velenoso botta e risposta su Twitter, Liam Gallagher ha accusato il fratello Noel di aver rifiutato la cifra di 100 milioni di sterline (poco meno di 120 milioni di euro) per fare un reunion tour con gli Oasis. “Stiamo tornando insieme e ricco sfondato com’è quel fottuto di Noel lo farebbe senza motivo, mentre io che sono un bastardo disperato… lo faccio per soldi”. E se non fosse stato ancora sufficientemente chiara la sua posizione, ha rinforzato il concetto in un secondo tweet: “100 milioni non sono ancora abbastanza per quell’avido”. Wahey we’re getting back together Noel Gallagher being minted and rich as fuck he’s doing it for nothing me being a desperate cunt and have fuck all else going for himself I’m doing it for the cash c’mon you ... ilfattoquotidiano

