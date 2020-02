Nora Amile Instagram, a fior d’acqua senza veli è giunonica e abbondante: «Che tentazione!» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quando la bellezza senza veli di Nora Amile incontra l’acqua più cristallina, il trionfo su Instagram è assolutamente garantito. Ex pupa de La pupa e il secchione, Nora era scomparsa dalle scene televisive dopo il successo dei primi tempi. Era il 2006, il programma condotto da Enrico Papi era al suo debutto e il fascino tutto riccioluto di Nora si era imposto nelle menti del pubblico non lasciando scampo alla Amile di essere ricordata per qualcosa di diverso da quel ruolo così stretto nella vita della quarantenne marocchina, allora ancora molto giovane. È stata lei stessa a spiegare di recente i motivi della sua assenza e quanto superato nel periodo passato lontano dai riflettori. Nora Amile Instagram, dopo un periodo difficile torna a sorridere… e a far sognare «Tra le pupe avevo il ruolo della svampita, ma in realtà non sono così», ha raccontato in un’intervista a Novella 2000. ... urbanpost

