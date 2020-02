Nash, cieco e malato di cuore: “Mi hanno revocato l’accoglienza, il governo mi aiuti” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La storia di Nash, che per 25 anni ha lavorato in nero nelle campagne tra Castelvolturno e Foggia, è cieco e malato di cuore, la commissione distrettuale dopo avergli concesso la protezione in un primo momento, ha poi rivalutato il suo caso negandogliela. In virtù di una circolare del Ministero dell'Interno, in attesa del ricorso dovrebbe essere espulso dai circuiti di accoglienza e messo in strada. Una storia emblematica sulla miopia delle politiche migratorie nel nostro paese. fanpage

