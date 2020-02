“Mi hanno rubato tutto…”: Paolo Bonolis, protagonista di Avanti un altro! sconvolta, furtro in auto [FOTO] (Di giovedì 6 febbraio 2020) Brutto episodio per Francesca Brambilla Brutta disavventura per una protagonista di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stiamo parlando di Francesca Brambilla, ovvero la ‘Bona Sorte’ che su Instagram si è sfogata in questa maniera: “Sempre peggio l’Italia. Ma dove finiremo…dove!”. Per quale motivo? Purtroppo nella serata di martedì, la modella ha subito un furto in pieno centro nella Capitale. I ladri le hanno scassato i vetri del suo suv rubandole tutti gli oggetti personali La 28enne Francesca Bambrilla si è voluta sfogare con i propri follower di Instagram mostrando le foto e raccontando cosa le è accaduto qualche sera fa al centro di Roma. L’a ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro! è stata vittima di un furto, per questo motivo ha voluto polemizzare sul social network lamentandosi ... kontrokultura

