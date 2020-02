Lodi, deraglia Frecciarossa Milano-Salerno: due morti e 27 feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLodi – Un grave incidente ferroviario si è verificato questa mattina sulla linea alta velocità in provincia di Lodi. Due macchinisti sono morti e 27 persone sono rimaste ferite per il deragliamento di un treno alta velocità Milano-Salerno. L’incidente è avvenuto nel territorio di Ospedaletto Lodigiano e stando ai primi rilievi la motrice del Frecciarossa si sarebbe staccata dal resto del treno e avrebbe urtato un carrello merci per poi schiantarsi in uno stabile delle Ferrovie dello Stato. Il ribaltamento ha interessato la carrozza 1, mentre le altre carrozze del treno non avrebbero subito gravi danni. I vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro per estrarre i feriti dalle lamiere. Venticinque di questi sono in codice verde, due in codice giallo. Il deragliamento si è verificato alle 5.10. A bordo probabile la presenza di viaggiatori campani ... anteprima24

