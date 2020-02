LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 6 febbraio. Masini e Leali iniziano alla grande! C’è Georgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Lewis Capaldi e Mika ospiti internazionali (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16: Una Pausini emozionata parla della violenza sulle donne 21.24: Sul palco c’è la storia della musica italiana al femminile recente. Mannoia, Emma, Elisa, Pausini, Nannini, Giorgia, Amoroso 21.23: Momento riflessione contro la violenza sulle donne 21.17: Una interpretazione un po’ da sagra paesana, quella di Masini e Arisa su Vacanze Romane. Qui non è piaciuta 21.14: Bionda platino Arisa che entra in scena sulla scala, un paio di note non precise. 21.13: Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa (Genova, 20 agosto 1982), è una cantante e attrice italiana. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria “Nuove Proposte”. Nel corso della sua carriera Arisa si è aggiudicata in due occasioni ... oasport

fanpage : Sanremo 2020. “Mia madre stuprata per anni e morta suicida” Il dolore di #RulaJebreal - BlowbackFranz : RT @fanpage: #festivalsanremo2020 Unite contro la violenza sulle donne - fanpage : #festivalsanremo2020 Unite contro la violenza sulle donne -