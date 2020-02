La più grande mappa delle mutazioni genetiche del cancro (Di giovedì 6 febbraio 2020) (foto: National Cancer Institute on Unsplash) Perché analizzare il dna dei tumori? Studiare le mutazioni genetiche alla base del cancro è fondamentale per comprenderne tanto la biologia che – soprattutto, ma non solo – per sviluppare trattamenti sempre più mirati, che colpiscano i meccanismi alla base della trasformazione. Perché sono le mutazioni del dna che avvengono nelle cellule a trasformarle rendendole cancerose. È soprattutto per questo che un team internazionale di ricercatori ha analizzato e sequenziato il genoma di tanti tipi di tumori, mettendo a punto quella che definiscono come la mappa genetica più grande mai realizzata delle mutazioni del cancro. L’annuncio arriva dalle pagine di Nature, dove sono stati pubblicati una serie di articoli intorno al colossale progetto che ha permesso di arrivare al risultato, il Pan-Cancer Project (per esteso, The ... wired

borghi_claudio : Il genio vuole un bilancio UE più grande. ??????????????? Ma ha capito che dato che noi siamo contributori netti i s… - AmorosoOF : Nonni: la fortuna più grande ?? #Sanremo2020 - Raiofficialnews : #Sanremo2020, serata del #5febbraio: @TizianoFerro canterà 'Sere nere', 'Il regalo più grande' e 'Per dirti ciao'.… -