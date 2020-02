La Casta ci prova. Sui vitalizi Caliendo si astiene. Ma ormai non basta. M5S non rinuncia alla manifestazione del 15 febbraio. In campo anche Di Maio (Di giovedì 6 febbraio 2020) Messa alle strette dall’inchiesta de La Notizia e con i pentastellati ormai decisi a scendere in piazza contro il ripristino dei super vitalizi al Senato, la Casta prova a giocare le ultime carte per cancellare i tagli ai lauti emolumenti degli ex parlamentari. Ieri il forzista Giacomo Caliendo (nella foto), uno dei principali protagonisti del conflitto d’interessi all’interno della Commissione contenziosa di Palazzo Madama, ha annunciato che si asterrà sui ricorsi. Non basta. I pentastellati non intendono correre rischi. Quella Commissione per loro deve essere azzerata dalla presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dopo la mazzata presa in Aula da Paola Taverna, Caliendo annuncia di astenersi! Tardi Caliendo, è tardi! Avresti dovuto rinunciare fin dall’inizio, senza guidare quella commissione che deve essere azzerata per dare al giudizio le necessarie serenità e indipendenza”, ... lanotiziagiornale

La ricetta della torta banana e cioccolato di Guido Castagna - ricette dolci La prova del cuoco : A La prova del cuoco oggi 10 gennaio 2020 è tornato Guido Castagna e con lui le ricette dolci, oggi la ricetta della torta banana e cioccolato. E’ una torta banana e cioccolato ma come sempre non è una ricetta semplicissima anche se con i vari passaggi suggeriti possiamo provarla a fare anche noi a casa. La base è fatta con i biscotti ma possiamo anche usare la pasta frolla, scegliamo noi. Poi la gelatina e la mousse e infine completiamo la ...

Mov5Stelle : La Casta non solo tenta di difendere un assurdo privilegio ma prova anche ad affossare una libera manifestazione de… - EleonoraEvi : Basta un momento di debolezza del @Mov5Stelle che la #casta prova a riprendersi tutti i suoi #privilegi ed eliminar… - MPenikas : LN La Casta ci prova. Sui vitalizi Caliendo si astiene. Ma ormai non basta. M5S non rinuncia alla manifestazione de… -