Influenza Veneto: 233mila malati, 9 le forme gravi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Finora, l’Influenza stagionale 2019-2020 ha messo a letto 232.900 cittadini veneti, 55.400 dei quali l’hanno contratta nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio, per un’incidenza generale pari a 11,30 casi per mille abitanti, inferiore a quella italiana, attestata a 13,18 casi per mille.Lo rivela l’ultimo rapporto epidemiologico del Sistema di sorveglianza dell’Influenza, elaborato dalla direzione prevenzione della Regione Veneto e diffuso oggi dall’assessore alla Sanità.”I nostri esperti – informa l’Assessore – indicano che il trend della curva d’incidenza regionale mostra un andamento in linea con la maggior parte delle stagioni precedenti, con valori registrati che, tuttavia, sono lievemente inferiori alla stagione 2018-2019 per lo stesso periodo di tempo. Si ritiene che l’incidenza aumenterà ancora sino ... meteoweb.eu

