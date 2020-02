Incidente Frecciarossa: sulla stessa tratta tragedia analoga nel 1997 (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’Incidente al Frecciarossa avvenuto in provincia di Lodi nella mattinata del 6 febbraio non è purtroppo il primo che avviene su quella specifica tratta della linea Milano-Bologna, essendo stato preceduto di ben 23 anni da un analogo deragliamento che accadde nel 1997: la cosiddetta strage del Pendolino. Il 12 gennaio di quell’anno infatti un treno proveniente da Milano deragliò nei pressi della stazione di Piacenza, pochi chilometri dopo il luogo dell’Incidente ferroviario di giovedì 6, provocando 8 morti e 36 feriti. Incidente Frecciarossa a Lodi, il precedente nel 1997 A circa 25 chilometri a sud dalla stazione di Livraga (dove è deragliato il Frecciarossa 1000 causando la morte dei due macchinisti a bordo) avvenne un analogo Incidente ferroviario nel 1997, quando un Pendolino ETR 460 Botticelli partito da Milano Centrale e diretto a Roma Termini si ribaltò in curva ... notizie

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto - lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie e ai colleghi delle vittime del terribile incidente ferroviario di #Lodi Mi auguro una p… -